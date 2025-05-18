Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetiminde 83 Araç İhlali Tespit Edildi

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetiminde 83 Araç İhlali Tespit Edildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 461 kişi ve 337 araç denetlendi. Kurallara uymayan 83 aracın sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirli saat aralıklarında yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 461 kişi ve 337 araç denetlendi. Kurallara uymayan 83 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında çok sayıda araç ve sürücü denetimden geçirildi. Uygulama, 15.00-16.00, 17.00-18.00 ve 21.00-23.30 saatleri arasında kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı. Denetimlerde toplam 461 şahıs ile 337 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 83 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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