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Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 14 Sürücüye Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 6 farklı noktada gerçekleştirdiği denetimlerde 232 şahıs ve 108 aracın sorgulandığını, bir motosiklet sürücüsüne sahtecilik suçundan işlem yapıldığını ve 14 sürücüye idari para cezası verildiğini açıkladı.

Isparta'da 232 şahıs ve 108 araç sorgulandı, 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde 6 farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 232 şahıs ve 108 araç sorgulandı. Şasi numarası silinmiş bir motosiklet sürücüsüne "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılırken, 14 araç sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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