Isparta'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

Isparta'da 232 şahıs ve 108 araç sorgulandı, 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde 6 farklı noktada asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 232 şahıs ve 108 araç sorgulandı. Şasi numarası silinmiş bir motosiklet sürücüsüne "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılırken, 14 araç sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. - ISPARTA