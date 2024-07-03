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Isparta'da trafik kazasında yaralanan adam hayatını kaybetti

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazada yaralanan adam tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü Isparta-Konya kara yolunda 29 Haziran tarihinde meydana gelmişti. H.R.A. (22) idaresindeki 32 ACJ 125 plakalı kamyon, karşı yönden gelen M.B. (22) idaresindeki 42 RT 957 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.F.B. (20), Abdülkadir Bülbül (49) ve H.B. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Abdülkadir Bülbül'ün, sevk edildiği Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tedavisinin 5'inci gününde hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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