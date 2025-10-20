Haberler

Isparta'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Yaralandı

Isparta'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Yaralandı
Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Raziye A.'ya otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile 1001 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Raziye A.'ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Raziye A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan aracın tespiti için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Sürücünün kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen aracın çarpması ve kadının savrulması yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
