Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı

Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Bir Kişi Yaralandı
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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, beton bloğa çarpan otomobil takla attı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, beton bloğa çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (64) idaresindeki 07 AIU 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan menfez başındaki beton bloğa çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü S.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan C.A. (67) ise yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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