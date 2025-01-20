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Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu şarampole yuvarlanan araçtaki 30 yaşındaki sürücü Osman Dinçoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçtaki 30 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Konya kara yolu Eğirdir istikameti 11. kilometresinde bulunan Atabey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Dinçoğlu (30) idaresindeki 03 EN 922 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Ali A. hakimiyetindeki 15 NZ 424 plakalı Hyundai marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dinçoğlu'nun aracı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Dinçoğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Dinçoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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