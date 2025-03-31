Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Senirkent Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 32 ABL 137 Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen 09 ZD 840 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan Sabahattin K., Seyfi K., Ahmet Y., Mehmet Ü. ve Sebahattin K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA