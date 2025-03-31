PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi
Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım

Putin ateşkesi kabul etmezse, başka ülkelerin de başını yakacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Senirkent Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 32 ABL 137 Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen 09 ZD 840 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki otomobilde bulunan Sabahattin K., Seyfi K., Ahmet Y., Mehmet Ü. ve Sebahattin K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.