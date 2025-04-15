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Isparta'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ticari bir aracın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan ticari araç kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali K. idaresindeki 32 YF 944 plakalı Wolkswagen marka ticari araç, cadde üzerinde seyir halinde olan Hatice N. T. (20) yönetimindeki 32 YH 202 plakalı Wolkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerindeki bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hatice N. T. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif İ. T. (7) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen otomobile, ara sokaktan çıkan ticari aracın çarpması ve ardından otomobilin aydınlatma direğine savrulma anı yer aldı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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