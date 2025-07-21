Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Bağkonak Köyü Gönce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki Peugeot marka otomobil ile A.Ü. idaresindeki 34 BJ 4807 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüsü N.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.A. ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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