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Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili refüje çarparak 3 ağacı devirip karşı yöne geçti. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak 3 ağacı devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki 06 BE 013 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki bordür taşına, ardından 3 ağaca çarptı. Ağaçları devirerek karşı yöne geçen otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Fatih A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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