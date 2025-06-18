Isparta'da Trafik Denetimlerinde 282 Kişi ve 147 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da Trafik Denetimlerinde 282 Kişi ve 147 Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yapılan trafik uygulamalarında toplam 282 şahıs ve 147 araç denetlendi, 7 sürücüye para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

Isparta'da gerçekleştirilen trafik uygulamalarında toplam 282 şahıs ve 147 araç kontrol edildi, 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliği ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 16-17 Haziran tarihlerinde 2 ayrı uygulama gerçekleştirildi. Salı günü 22.30-23.30 saatleri arasında yapılan ilk uygulamada, 96 şahıs ve 53 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Dün 16.30-17.30 saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada ise 186 şahıs ve 94 araç sorgulanırken, 4 araç sürücüsüne daha idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail, savaşta yeni boyuta geçti! İlk kez Tahran'da görüldüler
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.