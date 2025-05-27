Isparta'da Trafik Denetimlerinde 24 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Denetimlerinde 24 Sürücüye Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan denetimlerde kurallara uymayan 24 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 farklı noktada yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs ve araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen 24 sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün akşam saat 21.00 ile 23.30 arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 6 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 262 şahıs ve 156 araç sorgulandı. Denetimlerde trafik kurallarına aykırı davranan 24 araç sürücüsüne çeşitli kusurlardan dolayı idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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