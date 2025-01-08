Isparta'da Trafik Denetimlerinde 233 Araç Ceza Aldı

Isparta'da son 24 saatte yapılan denetimlerde bin 754 araç ve sürücü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 233 araca ceza kesilirken, 20 araç ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 24 saat içinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 754 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 233 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 20 araç ile 3 motosiklet trafikten men edildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ISPARTA