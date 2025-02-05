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Isparta'da Trafik Denetimlerinde 199 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Denetimlerinde 199 Sürücüye Ceza
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Isparta'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kural ihlali yapan 199 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde yüksek sesle müzik dinlemek, modifiye araç kullanmak ve drift yapmak gibi birçok ihlal kaydedildi.

Isparta'da 1 ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 199 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince 1 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimler gerçekleştirildi. Kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket eden sürücülere işlem yapıldı. Bu kapsamda 199 araç ve sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 179 araç ve sürücüsüne modifiye araç kullanmaktan, 6 araç ve sürücüsüne drift yapmaktan, 16 araç ve sürücüsüne abartılı egzoz kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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