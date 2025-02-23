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Isparta'da Trafik Denetimlerinde 16 Sürücüye Ceza Verildi

Isparta'da Trafik Denetimlerinde 16 Sürücüye Ceza Verildi
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Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 141 şahıs ve 49 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 16 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik denetimlerde 141 şahıs ve 49 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 16 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da dün akşam saat 22.00 – 23.00 arasında Asayiş, Trafik ekipleri ve Çarşı ile Mahalle Bekçileri tarafından geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında toplam 141 şahıs ve 49 araç kontrol edilirken, 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ekipler, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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