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Isparta'da Trafik Denetimlerinde 16 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da Trafik Denetimlerinde 16 Sürücüye Ceza Kesildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetimlerde 113 şahıs ve 89 aracı sorguladı; 16 sürücüye çeşitli trafik suçlarından idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda şahıs ve araç kontrol edilirken, 16 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2025 Cumartesi günü 21.00 ile 23.30 saatleri arasında asayiş ve trafik uygulamaları kapsamında geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde ekipler tarafından toplam 113 şahıs ve 89 araç sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, çeşitli trafik kusurlarından dolayı 16 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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