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Isparta'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Isparta'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirdiği trafik denetiminde 57 kişi ile 27 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Kusurlu bulunan 3 araca para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimde 57 şahıs ile 27 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Kusurlu bulunan 3 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, kent genelinde güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, dün akşam Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik uygulamasında 57 şahıs ile 27 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 3 araca idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik kontrollerin devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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