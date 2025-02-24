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Isparta'da Trafik Denetimleri: 9 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Denetimleri: 9 Sürücüye Ceza
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Isparta'da gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde, 153 şahıs ve 87 araç kontrol edildi. Kusurlar tespit edilen 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimde 153 şahıs ile 87 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 9 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 12 ekip ve 24 personel görev aldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 153 şahıs ve 87 araç incelendi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 9 sürücüye idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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