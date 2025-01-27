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Isparta'da Trafik Denetimleri: 7 Sürücüye Cezai İşlem

Isparta'da Trafik Denetimleri: 7 Sürücüye Cezai İşlem
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Isparta'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 79 şahıs ve 46 araç kontrol edildi. İhlal tespit edilen 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da yapılan trafik denetimlerinde 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirdi. Gülcü Mahallesi'nde yapılan uygulamada toplam 79 şahıs ile 46 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde trafik ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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