Isparta'da Trafik Denetimleri: 7 Sürücüye Cezai İşlem

Isparta'da yapılan trafik denetimlerinde 7 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında denetim gerçekleştirdi. Gülcü Mahallesi'nde yapılan uygulamada toplam 79 şahıs ile 46 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde trafik ihlali yaptığı tespit edilen 7 sürücüye idari para cezası kesildi. - ISPARTA