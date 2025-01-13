Isparta'da Trafik Denetimleri: 29 Araç ve Sürücüsüne Ceza Kesildi

Isparta'da yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde 51 araç ve sürücü kontrol edildi, 29'una ceza kesildi, 8 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube ekiplerince dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında iki farklı noktada denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 51 şahsın kimlik kontrolü ve 51 araç ile sürücüsünün incelemesi yapıldı. Kusurlu bulunan 29 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksikliği tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 8 araç trafikten men edildi. - ISPARTA