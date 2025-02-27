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Isparta'da Trafik Denetimleri: 21 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Denetimleri: 21 Sürücüye Ceza
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Isparta'da gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetiminde 126 kişi ve 71 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 21 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 1 saatlik uygulamada 126 şahıs ve 71 araç denetlendi. 21 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 21.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 126 şahıs ile 71 aracı kontrol etti. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 21 sürücüye idari para cezası uygulandı. Yetkililer, denetimlerin halkın güvenliği ve huzuru için aralıksız süreceğini bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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