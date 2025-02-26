Isparta'da Trafik Denetimleri: 166 Şahıs ve 56 Araç Kontrol Edildi
Isparta'da yapılan trafik denetimlerinde 166 şahıs ve 56 araç kontrol edildi, 5 sürücüye idari ceza uygulandı. Denetimler, trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Isparta'da 1 saatte 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 5 sürücüye idari ceza kesildi.
Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla dün saat 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 12 ekip ve 24 personel katıldı. 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa