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Isparta'da Trafik Denetimleri: 166 Şahıs ve 56 Araç Kontrol Edildi

Isparta'da Trafik Denetimleri: 166 Şahıs ve 56 Araç Kontrol Edildi
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Isparta'da yapılan trafik denetimlerinde 166 şahıs ve 56 araç kontrol edildi, 5 sürücüye idari ceza uygulandı. Denetimler, trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Isparta'da 1 saatte 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 5 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla dün saat 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 12 ekip ve 24 personel katıldı. 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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