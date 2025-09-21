Isparta'da Trafik Denetimleri: 16 Araçta İdari Para Cezası Uygulandı

Isparta polis ekiplerince yapılan denetimlerde 186 şahıs, 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu bulunan 16 araca idari para cezası uygulandı. 1 sürücünün ehliyeti, alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay süreyle geri alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla abartı egzozlu, çevreye rahatsızlık veren motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde; 186 şahıs ile 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 16 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde aynı zamanda yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 1 sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı, hakkında idari işlem yapıldı. - ISPARTA