Isparta'da Trafik Denetimleri: 16 Araçta İdari Para Cezası Uygulandı
Isparta’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 186 kişi ve 73 araç kontrol edildi. 16 araca trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulanırken, 1 sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı.
Isparta polis ekiplerince yapılan denetimlerde 186 şahıs, 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu bulunan 16 araca idari para cezası uygulandı. 1 sürücünün ehliyeti, alkollü araç kullanmaktan dolayı 6 ay süreyle geri alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde vatandaşların huzurunu ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla abartı egzozlu, çevreye rahatsızlık veren motosiklet ve modifiyeli araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde; 186 şahıs ile 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 16 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde aynı zamanda yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 1 sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı, hakkında idari işlem yapıldı. - ISPARTA