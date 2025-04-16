Isparta'da Trafik Denetimleri: 10 Araç ve Sürücüsüne Ceza
Isparta'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzurunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 93 aracın kontrolünü yaptı. Yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Isparta'da Emniyet ekiplerinin toplam iki buçuk saat içerisinde yaptığı denetimlerde 93 araç kontrol edildi, 10 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. 21: 00-23: 30 saatleri arasında yapılan uygulamalarda 180 şahıs ile 93 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa