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Isparta'da Trafik Denetiminde İhlaller Tespit Edildi

Isparta'da Trafik Denetiminde İhlaller Tespit Edildi
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Isparta'da yapılan dron destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç ve kask takmayan 1 sürücüye ceza verildi.

Isparta'da 2 saatlik denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç ve kask takmayan 1 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi. 102. Cadde Çünür Kavşağı ile 142. Cadde-161. Cadde Kavşağı'nda 13.30 ile 15.30 saatlerinde yapılan denetimlerde, 8 araca kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye ise kask kullanmama nedeniyle idari ceza kesildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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