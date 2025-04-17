Isparta'da Trafik Denetiminde İhlaller Tespit Edildi

Isparta'da 2 saatlik denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç ve kask takmayan 1 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi. 102. Cadde Çünür Kavşağı ile 142. Cadde-161. Cadde Kavşağı'nda 13.30 ile 15.30 saatlerinde yapılan denetimlerde, 8 araca kırmızı ışık ihlali, 1 sürücüye ise kask kullanmama nedeniyle idari ceza kesildi. - ISPARTA