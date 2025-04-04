Isparta'da Trafik Denetiminde 531 Sürücüye İdari Yaptırım Uygulandı

Isparta'da son 24 saatte 5 bin 665 araç ve sürücü denetlendi, 531 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Isparta'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla 2-3 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 5 bin 665 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 531 sürücüye idari yaptırım uygulandı.

Motosiklet ve hatalı park denetimleri

Ekipler, motosikletlere yönelik denetimlerde 892 aracı kontrol etti, 42 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. Hatalı park yapan 92 araca da cezai işlem uygulandı.

Hız ve alkol denetimleri devam ediyor

Radarlı hız denetimlerinde 205 araca hız ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulanırken, alkol kontrollerinde 77 araç ve sürücü denetlendi. Alkollü araç kullandığı belirlenen 3 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Trafik kazaları ve otobüs denetimleri

Son 24 saatte Isparta genelinde 2'si yaralanmalı olmak üzere 3 trafik kazası meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 173 otobüs de denetimden geçti.

Ekipler, yapılan kontrollerin işlem yapmaktan ziyade trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. - ISPARTA