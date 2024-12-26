Isparta'da Trafik Denetiminde 302 Araç Ceza Aldı

Isparta'da trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 302 araç ve sürücüye ceza kesilirken, 16 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik düzenini sağlamak ve denetim faaliyetlerini artırmak amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Bu kapsamda, bin 103 araç ve sürücü denetlendi. Kusurlu bulunan 302 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 16 araç eksiklikleri ve çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyumu artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - ISPARTA