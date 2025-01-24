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Isparta'da Trafik Denetiminde 15 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da Trafik Denetiminde 15 Sürücüye Ceza Kesildi
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Isparta'da yapılan bir saatlik trafik denetiminde 15 sürücüye ceza verildi, 7 araç ise trafikten men edildi.

Isparta'da 1 saatlik trafik denetiminde 15 sürücüye ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam bir saatlik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 55 şahıs ile 28 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne idari ceza uygulanırken, 7 araç eksiklikleri ve çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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