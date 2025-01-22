Isparta'da Trafik Denetiminde 11 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men Edildi

Isparta'da trafik denetimlerinde 11 sürücüye cezai işlem uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ve Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince dün akşam 21.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada, 87 şahıs, 52 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 4 araç trafikten men edildi. - ISPARTA