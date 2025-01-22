Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler

Isparta'da Trafik Denetiminde 11 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men Edildi

Isparta'da Trafik Denetiminde 11 Sürücüye Ceza, 4 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 sürücüye cezai işlem uygulanırken, eksiklikleri bulunan 4 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 87 şahıs ve 52 araç kontrol edildi.

Isparta'da trafik denetimlerinde 11 sürücüye cezai işlem uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ve Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince dün akşam 21.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada, 87 şahıs, 52 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 11 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri tespit edilen 4 araç trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
img

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
img

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.