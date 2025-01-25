Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün ikinci otelinde de aynı ihmaller tespit edildi

78 kişiyi hayattan koparan otelin patronundan yeni skandal
Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Rakam veren Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler
Konya'da çöken binada umutlar tükendi! İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Umutlar tükendi! Çöken binanın enkazından bir acı haber daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Isparta'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye Ceza, 7 Araç Trafikten Men Edildi

Isparta'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye Ceza, 7 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde 250 şahıs ve 73 aracı kontrol etti. 20 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam bir saat süren denetimlerde 250 şahıs ve 73 aracı kontrol etti. Denetimler sonucunda 20 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri, dün akşam saat 21.00 - 22.00 arasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 250 şahıs, 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda, 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç eksiklikleri ve çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'de tarihe geçen maç
img

4 kadın asker böyle teslim edildi
img

Belediye başkanından yeğenine müthiş kıyak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otelin içinde çektiği videoyu paylaştı: Ölmek üzereyiz

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı

Süper Lig'de inanılmaz an: Yıldız futbolcu takım arkadaşını yumrukladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?
Tanju Özcan'ın otel yangınına ilişkin sözleri Cemal Enginyurt'u küplere bindirdi

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.