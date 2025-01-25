Isparta'da Trafik Denetimi: 20 Sürücüye Ceza, 7 Araç Trafikten Men Edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam bir saat süren denetimlerde 250 şahıs ve 73 aracı kontrol etti. Denetimler sonucunda 20 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri, dün akşam saat 21.00 - 22.00 arasında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 250 şahıs, 73 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu kapsamda, 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç eksiklikleri ve çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle trafikten men edildi. - ISPARTA