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Isparta'da Trafik Denetimi: 18 Sürücüye Ceza, 14 Araç Men Edildi

Isparta'da Trafik Denetimi: 18 Sürücüye Ceza, 14 Araç Men Edildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri 1 saatlik trafik denetiminde 57 araç ve sürücüyü kontrol ederek, kurallara uymayan 18 sürücüye ceza kesip, eksiklikleri bulunan 14 aracı trafikten men etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri 1 saatlik denetimde 57 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde kusurlu bulunan 18 sürücüye ceza kesilirken, eksiklikleri tespit edilen 14 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla dün akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında detaylı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında toplamda 92 şahıs ile 57 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan incelemelerde kurallara uymadığı tespit edilen 18 sürücüye idari para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan 14 araç trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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