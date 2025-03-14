Isparta'da Trafik Denetimi: 17 Araç Ceza Aldı

Isparta'da 1 saatlik uygulamada 197 şahıs ve 63 araç denetledi, kusurlu bulunan 17 araca idari ceza uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik ve asayişin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen şok uygulamada çok sayıda denetim yapıldı. Dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada, 197 şahıs ile 63 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 17 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA