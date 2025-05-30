Isparta'da Trafik Denetimi: 13 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta'da Trafik Denetimi: 13 Sürücüye Ceza Kesildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında 171 şahıs ve 83 aracı sorgulayarak, 13 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Isparta'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 171 şahıs ile 83 araç sorgulandı. 13 sürücüye çeşitli kusurlardan dolayı idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Mayıs 2025 günü saat 21.30 ile 22.30 arasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Kent merkezinde belirlenen iki farklı noktada yapılan uygulamalarda toplam 171 şahıs ve 83 araç sorgulandı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 13 araç sürücüsüne çeşitli kusurlar nedeniyle idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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