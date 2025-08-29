Isparta'da Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza

Isparta'da Trafik Denetimi: 11 Sürücüye Ceza
Isparta'da yapılan trafik denetiminde 84 araç kontrol edildi ve kural ihlali yapan 11 sürücüye idari para cezası verildi. Denetim, abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirildi.

Isparta'da polis ekiplerince yapılan denetimde 84 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 11 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde abartı egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği ile trafik düzeninin sağlanması amacıyla yapılan uygulamada 195 şahıs sorgulandı, 84 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
