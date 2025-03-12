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Isparta'da Trafik Denetimi: 10 Araç ve Sürücüsüne Ceza

Isparta'da Trafik Denetimi: 10 Araç ve Sürücüsüne Ceza
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, dün akşam yaptığı denetimde 262 kişiyi ve 42 aracı kontrol etti. Kusurlu bulunan 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam gerçekleştirdiği denetimde 262 şahıs ile 42 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Kusurlu bulunan 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 22.00-23.00 saatleri arasında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 262 şahıs ile 42 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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