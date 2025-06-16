Isparta'da Trafik Denetimi: 10 Araç Ceza Aldı

Isparta'da Trafik Denetimi: 10 Araç Ceza Aldı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Kolçelik ve Aypa kavşakları arasında düzenlediği trafik denetiminde 78 şahıs ve 53 aracı sorguladı, 10 araca para cezası uygulandı.

Isparta'da Kolçelik ve Aypa kavşakları arasında gerçekleştirilen trafik uygulamasında 78 şahıs ve 53 araç sorgulanırken, 10 araca idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün saat 16.30 ile 17.30 arasında Isparta il merkezinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Kolçelik Kavşağı ile Aypa Kavşağı arasında her iki istikamette yapılan trafik denetimlerinde 78 şahıs ve 53 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 10 araca idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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