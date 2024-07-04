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Isparta'da Toplum Destekli Polis Ekipleri Binlerce Kişiye Eğitim Verdi

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, haziran ayında bin 537 vatandaş ve 38 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verdi. Eğitimlerde siber güvenlik, telefon dolandırıcılığı, emniyet kemeri takmanın önemi gibi konular ele alındı.

Isparta'da toplum destekli polis ekipleri haziran ayında bin 537 vatandaş ve 38 öğrenciye birçok konuda eğitim verdi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Haziran ayı içerisinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 31 işyeri, kurum ve okul ziyareti yapılarak bin 537 vatandaş ve 38 öğrenciye "siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES ve UYUMA aplikasyonları, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri" konularında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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