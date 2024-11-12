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Isparta'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Isparta'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Gönen ilçesinde kontrolden çıkan bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Lütfü Bademci hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Isparta'da kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Gönen ilçesi Baladız köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, dorsesinde kamyon yüklü Lütfü Bademci idaresindeki 06 YB 8196 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi Yol kenarında bulunan şarampole devrilerek yan yatan araçta bulunan sürücü Lütfü Bademci'nin 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bademci'nin cansız bedeni olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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