Isparta'da telefon dolandırıcıları yakalandı, 2 kişi tutuklandı

KEÇİBORLU, ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesinde bir kişinin ev telefonunu arayarak kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, Isparta'ya bağlı Keçiborlu ilçesi Senir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.G isimli kişiye ait ev telefonunu arayarak kendilerini savcı, polis ve jandarma olarak tanıtan şüpheliler, Y.Ö, M.D ve İ.P Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yaptığı operasyonla Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö ve İ.P tutuklanarak Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken M.D isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

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