Isparta'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Isparta'da tefecilik yaptığı iddia edilen N.Ö gözaltına alındı. Emniyetin çalışmaları sonucunda 20 kişiyi mağdur ettiği belirlenen N.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.