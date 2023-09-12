Isparta'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Isparta'da tefecilik yaptığı iddia edilen N.Ö gözaltına alındı. Emniyetin çalışmaları sonucunda 20 kişiyi mağdur ettiği belirlenen N.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Isparta'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kentte 20 kişiyi mağdur ettiği gerekçesiyle N.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla N.Ö gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa