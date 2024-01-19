Isparta'da Tefecilik Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Isparta'da KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda 16 vatandaşı tefecilik yaparak dolandırdığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3'ü de serbest bırakıldı.

Isparta'da R.K isimli şahsın, vatandaşların ellerinde bulunan tarihi gelmemiş çeklerini belirli vade karşılığında kırdırdığı ve tefecilik yaparak çok sayıda vatandaşı mağdur etmesinin üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince soruşturma çerçevesinde tefecilerin, verilen borca teminat olarak aldıkları tapuları, müşteki şahısların borçlarını ödemesine karşı, sürekli borç miktarını arttırarak vermediği tespit edildi.

M.K, H.A.Ç, H.H.B isimli işbirlikçi şahısların tapu devrinin yapıldığı ayrıca bu şahısların R.K isimli şüpheliye mağdur olacak şahısları yönlendirdiği ve bu sayede 16 müşteki şahsın yaklaşık 50 bin TL civarında taşınır ve taşınmazlarını kendi zilyedine geçirdikleri tespit edildi. Isparta'da yapılan operasyonda R.K, M.K, H.A.Ç, H.H.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.K., H.A.Ç. ve H.H.B. isimli şahıslar serbest bırakıldı. - ISPARTA