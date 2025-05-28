Isparta'da Tarım İşçilerini Taşıyan Servis Araçlarına Denetim

Isparta'da Tarım İşçilerini Taşıyan Servis Araçlarına Denetim
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Isparta Jandarma ekipleri, tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde iki aracın kurallara uymadığı tespit edilerek 2 bin 740 TL ceza kesildi.

Isparta Jandarma ekipleri tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliği konusunda bilgilendirme gerçekleştiren ekipler, denetimlerde tarım işçilerini taşıyan 2 servis aracının kurallara uymadığını tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Eğirdir ilçesinde, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından tarım işçilerini taşıyan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, Senirkent ve Antalya il yolunda yaptığı uygulamada 6 tarım işçisi servisini durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, servis araçlarının yolcu taşıma kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, araçlardaki tarım işçilerine de trafik kazalarına karşı alınması gereken önlemler ile genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan kontrollerde kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne toplam 2 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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