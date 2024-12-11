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Isparta'da Tarihi Eserler ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Isparta'da Tarihi Eserler ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Isparta'da düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan aramalarda 58 sikke, 20 obje, 8 tarihi yüzük, 3 tarihi heykel ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da tarihi eserler ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 58 sikke, 20 obje, 8 tarihi yüzük, 3 tarihi heykel, 1 ruhsatsız tabanca, 29 adet tabancaya ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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