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Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar

Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Ocak ayında düzenlediği 5 operasyonda izinsiz kazılarda kullanılan dedektörler ve tarihi eserler ele geçirdi. 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Ocak ayında düzenlediği 5 operasyonda izinsiz kazılarda kullanılan 6 dedektör, 21 kazı malzemesi ve 16 sikke ele geçirdi. Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, izinsiz kazılarda kullanılan altı adet dedektör, 21 adet muhtelif kazı malzemesi ve 16 adet sikke ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, tarihi eser kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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