Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya'dan tarihi eserleri satmak üzere Isparta'ya getirileceği bilgisinin alınmasının üzerine harekete geçti. Isparta'nın Gönen ilçesinde ekipler tarafından yapılan operasyon neticesinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen K.T.A (38) ve M.N (36) isimli şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve arabalarında yapılan aramada 49 adet sikke, 3 gram esrar, 3 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 2 şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatılarak, ele geçirilen 49 tarihi esere el konuldu. - ISPARTA