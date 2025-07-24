Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1.155 Sikke Ele Geçirildi

Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1.155 Sikke Ele Geçirildi
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 1.155 adet sikkeyi ele geçirirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 155 adet tarihi sikke ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Temmuz Salı günü Merkez ilçede operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 1.155 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ele geçirilen sikkelerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadeleyi aralıksız sürdüreceği ifade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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