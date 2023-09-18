Isparta'da Tabanca Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşanan tabanca hırsızlığı olayında, 2 adet ruhsatlı tabanca ve fişekler çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tabanca hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Yağcılar köyünde yaşayan A.S.'nin evinden 2 adet ruhsatlı tabanca ve bu tabancalara ait fişeklerin çalınmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.Y., E.A. ve R.Y. isimli şahıslar çaldıkları tabancalar ve 650 adet fişek ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA