Isparta'da Sürücülere Yoğun Denetim: 2 Bin 187 Ceza Kesildi
Isparta'da yapılan denetimlerde 24 saat içinde 21 bin 375 araç kontrol edildi. 36 bin 599 kişi sorgulanırken, 35 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 2 bin 187 sürücüye milletin kural ihlalleri nedeniyle idari ceza uygulandı.
Isparta'da son bir haftada yapılan denetimlerde 2 bin 187 sürücüye idari ceza uygulandı, 35 aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce son bir haftada 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde; 36 bin 599 kişi sorgulandı, 35 aranan şahıs yakalanarak yasal işlemler başlatıldı. 21 bin 375 araç kontrol edilirken, 2 bin 187 sürücüye ise kural ihlallerinden idari ceza uygulandı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa