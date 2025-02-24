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Isparta'da Sürücülere Yoğun Denetim: 2 Bin 187 Ceza Kesildi

Isparta'da Sürücülere Yoğun Denetim: 2 Bin 187 Ceza Kesildi
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Isparta'da yapılan denetimlerde 24 saat içinde 21 bin 375 araç kontrol edildi. 36 bin 599 kişi sorgulanırken, 35 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 2 bin 187 sürücüye milletin kural ihlalleri nedeniyle idari ceza uygulandı.

Isparta'da son bir haftada yapılan denetimlerde 2 bin 187 sürücüye idari ceza uygulandı, 35 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce son bir haftada 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde; 36 bin 599 kişi sorgulandı, 35 aranan şahıs yakalanarak yasal işlemler başlatıldı. 21 bin 375 araç kontrol edilirken, 2 bin 187 sürücüye ise kural ihlallerinden idari ceza uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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