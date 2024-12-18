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Isparta'da Sürücü Frene Basmayıp Başka Araca ve Apartman Kapısına Zarar Verdi

Isparta'da Sürücü Frene Basmayıp Başka Araca ve Apartman Kapısına Zarar Verdi
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Isparta'nın Yayla Mahallesi'nde, R.B. isimli şahıs, aracıyla başka bir araca defalarca çarptıktan sonra elindeki demir cisimle hem araca hem de bir apartmanın kapısına zarar verdi. Olay sonrası R.B., akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla gözaltına alındı ve araç sahibi E.İ. şikayetçi oldu.

Isparta'da, önce kendi aracıyla başka bir araca defalarca çarpan sürücü, ardından aracından inip elindeki demir cisimle hem araca hem de bir apartmanın kapısına zarar verdi. Olay, mahallede paniğe sebep olurken yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah 06.30 sıralarında Isparta'nın Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. isimli şahıs 32 KE 797 plakalı aracıyla, 32 AER 553 plakalı Volkswagen marka otomobile defalarca çarptı. Ardından aracından inen R.B., elindeki demir cisimle otomobilin farlarına, ön camına ve tavanına zarar verdi.

Araç sahibi elinde sopa ile tepki gösterdi

Aracına zarar verildiğini gören E.İ., elinde sopayla aşağı inerek R.B.'ye tepki gösterdiği sırada, R.B. elindeki demir cisimle E.İ.'ye saldırmaya çalıştı. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen R.B.'yi gözaltına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, R.B.'nin aracıyla park halindeki bir başka araca defalarca çarptığı, ardından elindeki demir cisimle araca ve bir apartmanın kapısına zarar verdiği, son olarak ise aracın sahibi E.İ.'ye saldırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Mağdur araç sahibi şikayetçi oldu

Araç sahibi E.İ., şahsı tanımadığını belirterek şikayetçi oldu. Olayda, evin dış kapısında ve araçta büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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