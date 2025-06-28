Isparta'da Stajyer Genç Kaza Kurbanı Oldu

Isparta'da Stajyer Genç Kaza Kurbanı Oldu
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Isparta'da bir traktör bayisinde staj yapan 16 yaşındaki öğrenci Turhan Karabulut, tamir ettiği traktörün römork aparatıyla sıkışarak hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Isparta'da faaliyet gösteren bir traktör bayisinde yaşanan iş kazasında, stajyer olarak çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Turhan Karabulut, tamir etmeye çalıştığı traktörün arkasındaki römork aparatına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Vatan Mahallesi 106'ncı Cadde'de bulunan New Holland Traktör Bayii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olan Karabulut, okulların kapanmasının ardından staj yaptığı iş yerinde tamir için getirilen bir traktörün arkasındaki römork aparatına müdahale ettiği sırada boynunu traktör ile aparat arasına sıkıştırdı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Karabulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabulut kurtarılamadı. Liseli gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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